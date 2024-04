Sanremo, "non arriverei alle due di notte": Conti torna all'Ariston? E spuntano due nomi

Francesco Fredella 30 aprile 2024 a

Sempre più vicino alla conduzione del Festival di Sanremo. E per Carlo Conti, che si prepara alla serata memorabile dedicata ai David di Donatello, si tratta di un ritorno a casa: Sanremo l'ha già condotto, brillantemente. La Rai, dopo l'addio di Amadeus (che è andato a Nove), starebbe pensando all'ipotesi Carlo Conti: conduttore amato dal pubblico, grande professionista e grande conoscitore della musica (con un passato da dj). Se Carlo Conti dovesse dire sì alla (presunta) chiamata della Rai, a Sanremo potrebbero arrivare anche Panariello e Pieraccioni. I tre toscani, amici da una vita, si ritroverebbero ancora una volta su quel palco molto importante.

Archiviate le cinque edizioni di Amadeus, per Carlo Conti arriva un'altra grande prova del fuoco (perché Sanremo da sempre è un palco difficile e che richiede molta attenzione). Ma Conti conosce bene quella macchina, che ha guidato. Sa come comportarsi in diretta, indimenticabile il suo aplomb e la sua eleganza dei Sanremo che ha condotto. Secondo i beninformati si sarebbe già messo al lavoro. In una lunga intervista a Il Corriere della sera, Conti svela: "Nel 2025 compio 40 anni in Rai. Per me a ogni rinnovo è importante che oltre al pilota ci sia la macchina. Finora hanno creduto in me. Poi, mai dire mai: di domani non c’è certezza". E dopo tre edizioni, 2015-2016 e 2017, potrebbe arrivare la quarta edizione. Ma Conti, sempre al Corriere, parlando degli ascolti record di Amadeus sottolinea: "Ma io non potrei mai replicarlo, non arriverei alle 2 di notte (ride, ndr )! Amadeus ha fatto un grande lavoro, ma non si può ragionare sui precedenti, altrimenti dopo Baudo non lo avrebbe dovuto fare più nessuno".