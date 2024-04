Chiara Ferragni, rottura "salata" con il manager Damato: spunta la liquidazione

Alice Antico 28 aprile 2024 a

Chiara Ferragni abbandonata anche dal manager Fabio Maria Damato: queste le ultime indiscrezioni sull’influencer, che sembrerebbe essere quindi sempre più sola. Stando a quanto riporta “Il Messaggero”, Fabio Maria Damato, storico collaboratore nonché fedele amico di Chiara, starebbe avviandosi anche lui verso lidi lontani dalla Ferragni. “Il sodalizio si sarebbe allentato e potrebbe comportare il pagamento di una liquidazione”, si legge. Damato, peraltro, è stato indagato assieme a Chiara per il caso Balocco, oltre ad essere stato più volte menzionato da Fedez come una delle cause del divorzio dei Ferragnez. Tuttavia, il manager non ha mai commentato nulla che lo riguardasse, preferendo sempre il silenzio come risposta alle indiscrezioni degli ultimi mesi.

Damato, si è sempre rivelato il braccio destro di Chiara, occupandosi della gestione delle campagne pubblicitarie più importanti e dei contatti con le principali aziende partner. I due lavorano insieme da quando, nel 2017, lui ha cominciato a lavorare per “The Blonde Salad", l'azienda di Chiara Ferragni di cui attualmente è general manager. Oltre al lavoro, tra i due c'è sempre stato un rapporto di grande e reciproca fiducia. E ora? E ora il general manager sembra essersi convinto, anche lui, a fare le valigie e recarsi altrove. Sarà realmente così? Staremo a vedere.