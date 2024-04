Che tempo che fa, "che belva è?": Francesca Fagnani fulmina Fabio Fazio

29 aprile 2024 a

a

a

"La Belva", così viene definita per le domande scomode, difficili, arriva da Fabio Fazio. Francesca Fagnani, amata da tutti, presenta il suo ultimo libro-inchiesta su Roma. La conduttrice di Belve torna un po' al primo amore: il giornalismo d'inchiesta. "Santoro e Minoli sono stati i miei anni universitari", racconta parlando con il conduttore. "Ora che sono venuta qui posso anche andare in pensione". Ed ha ragione: il programma di Fazio è seguitissimo con ascolti pazzeschi. La Fagnani, anni fa, è partita proprio dal Nove con la prima edizione di Belve. Embrionale. Poi è arrivato il meritato successo ed ecco l'edizione seguitissima piena di scoop.

Video su questo argomento Sofia Goggia imita Francesca Fagnani: il video esilarante è virale | GUARDA

Poi arriva, a sorpresa, la Littizzetto che chiede alla Fagnani: "Secondo te, che tipo di Belva sarebbe Fabio Fazio?". La risposta della conduttrice Rai è tutta da ridere con un dribbling verbale pazzesco: "La talpa, quella con il naso stellato". La Fagnani sorride quando la Littizzetto chiede di Mentana sotto le coperte. Sorride alle domande che qualcuno definirebbe scomode, ma che non lo sono affatto. Insomma, non è una novità: la Fagnani resta una fuoriclasse che sa farsi amare dal pubblico di ogni età. In un mondo tv pieno di interviste one to one, face to face, spesso banali e uguali, lei riesce a portare un valore aggiunto. La cifra vera.