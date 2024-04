Meteo, “tutto in una settimana”. La verità di Sottocorona sulla “ondata di calore terrificante”

27 aprile 2024 a

Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, fornisce un quadro della situazione delle previsioni meteo nel suo consueto appuntamento quotidiano durante la trasmissione Omnibus. In particolare l’esperto si concentra inizialmente sulle temperature europee “che sono sicuramente risalite. Per la giornata di oggi l'Italia ricade o nella zona di temperature quasi esattamente nel limite di un grado o quasi esattamente nelle medie, quindi quelle normali. Al nord siamo ancora leggermente sotto media, non essendo più con valori veramente al di sotto della media in maniera sensibile. Nella giornata di lunedì l’aumento c’è e tutte le regioni rientrano nella fascia sopra media, non di molto, ma un poco sopra la media sì. Le zone fredde rimangono vicine, Spagna, Portogallo, anche la Francia. Passando alla giornata di giovedì, per vedere insomma che settimana ci aspetta indicativamente, torniamo in quella fase sostanzialmente neutra, sono temperature normali. Al nord forse un pochino più basse, al sud un pochino più alte rispetto alle medie, ma con quelle piccolissime oscillazioni. Per sabato prossimo, il primo di maggio, ancora restiamo in quella zona o normale o quasi normale. Le isole maggiori vanno leggermente al di sotto della media, ma lì le temperature medie sono più alte e non si può parlare di freddo. Quindi non freddo, ma nel giro di una settimana neanche come già si era sentito dire, specie sulla rete si sente si sente e si legge di tutto, era in arrivo un’ondata di calore terrificante, che insomma nella prossima settimana sicuramente non c’è - la stoccata del meteorologo. Però torniamo quell'aria un po' tiepida che aiuta in questa stagione”.

L’analisi del meteo, dopo il quadro sulle temperature, continua con le previsioni del tempo giorno per giorno: “Il tempo di oggi, sabato 27 aprile, è ormai stabile al sud e al centro. In Toscana ancora qualche debolissima pioggia o comunque nuvole, così come sulle zone di nord-est, anche la parte centrale del nord. La parte occidentale, alta Lombardia, alto Piemonte, poi tutta la parte alpina del Piemonte, anche la Liguria di Ponente, hanno invece qualche precipitazione, anche localmente moderata. Quindi decisamente un tempo più grigio con qualche con qualche pioggia. Nella giornata di domenica 28 aprile migliora al centro, migliora sul nord-est, peggiora sulle zone di nord-ovest, soprattutto il Piemonte, la Valle d’Aosta, un po' meno la Lombardia. Ma ci saranno precipitazioni abbondanti, nevose a quote sempre più alte, per l'aumento della temperatura, ma sicuramente nevose, il che non fa mai male mettere da parte un po' di neve. E poi nella giornata di lunedì 29 aprile in cui l’attenuazione di questo maltempo sulle zone di nord-ovest c’è, quindi diventano fenomeni più deboli. Resta poco o nulla sul resto del nord e assolutamente nulla al centro e al sud, con situazione decisamente più stabile”.

Infine Sottocorona fornisce le temperature massime previste per la giornata di oggi: “Se restano moderate al nord, al centro e al sud compaiono i numeri 20, 21, 22, qualcuno forse anche già 24, insomma che sono quei valori normali. Quindi l'aumento sicuramente c’è. La tendenza nelle 24 ore successive è ancora in aumento, quindi questa tendenza sicuramente funziona in questa maniera, tutto a salire, meno sulle isole”.