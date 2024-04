Meteo, ponte del primo maggio a "due fasi". Giuliacci: cosa ci aspetta

26 aprile 2024 a

Dopo un 25 aprile piovoso in molte zone d'Italia l'attenzione sui sposta sulle previsioni meteo per il prossimo ponte, quello del primo maggio. Cosa ci aspetta dal puno di vista del tempo? A fornire le tendenze fino al weekend della prossima settimana è il colonnello Mario Giuliacci in un video pubblicato sul canale YouTube MeteoGiuliacci . L'esperto fa sapere che sono attese due fasi perturbate, la prima fino a sabato 27 aprile con "ancora pioggia per lo più al nord-ovest e ancora freddo".

Poi una fase di bel tempo che caratterizzerà i giorni successivi, da tra domenica 28 e martedì 30 aprile". Dicevamo del primo maggio. Ebbene, da mercoledì inizierà "una nuova fase piovose con pioggia anche in questo caso per lo più al centro nord", spiega il meteorologo. Simultaneamente alle fasi che caratterizzeranno i prossimi giorni, ci sarà un sali-scendi delle temperature. Prima un brusco innalzamento fra il 27 e il 30 di aprile in cui si accentuerà la "sensazione di caldo su gran parte dell'Italia", afferma Giuliacci, "ma poi a partire dal 1° maggio fino al 7 maggio avremo temperature in calo di 3 o 4 gradi" che ci faranno toccare valori normali previsti per questo periodo dell'anno.