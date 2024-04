Kate Middleton, Re Carlo sorprende tutti con il gesto. “La prima della famiglia reale”

Gabriele Imperiale 24 aprile 2024 a

Nuovo titolo nobiliare per Kate Middleton e William. Nonostante il periodo tutt’altro che felice affrontato dalla coppia reale, i due infatti hanno ricevuto da Re Carlo III prestigiose onorificenze. La principessa del Galles è stata ufficialmente nominata Royal Companion of the Order of the Companions of Honour, mentre il principe è diventato Great Master of the Most Honourable Order of the Bath. Le onorificenze sarebbero arrivate proprio come dimostrazione dell’affetto provato dal sovrano in questo periodo così difficile per la coppia. A Kate, prima componente della famiglia reale a ricevere l’Ordine dei compagni d’onore, è andato un riconoscimento solitamente destinato a persone che si sono distinte nei lori campi, dall'arte alla musica, dalla tutela dell'ambiente alla scienza e istituito nel giugno 1917 da re Giorgio V.

Un onore toccato in precedenza a Sir David Attenborough, l’attrice Judi Dench, il cantante Paul McCartney. Ma anche il primo ministro Winston Churchill, la stilista Mary Quant e l’attore britannico Alec Guinness. Un grandissimo attestato di stima, come sottolineato anche da Antonella Rossi su Vanity Fair, di Re Carlo per la nuora: “Ha sempre avuto un ottimo legame con lei. Non penso che sia presuntuoso dire che lei è come la figlia che non ha mai avuto” avrebbe di recente testimoniato a People la biografa reale Sally Bedell Smith.

La duplice diagnosi di cancro avrebbe quindi avvicinato Carlo a Kate e il suo annuncio al mondo sulla sua malattia avrebbe riempito d’orgoglio il sovrano, tanto da spingerlo a concederle l’onorificenza. E con il figlio, re Carlo ha dimostrato uguale stima insignendolo di un titolo dall’altissimo valore affettivo. Essere Gran Maestro del Most Honourable Order of the Bath non vuol dire ottenere una nuova onorificenza: il titolo infatti è stato nelle mani di Carlo III nei suoi anni da principe del Galles e non apparteneva a nessun altro dal suo approdo al trono d’Inghilterra.