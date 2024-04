Piazzapulita, Schlein gela Formigli: "Portano iella". Cosa dice il sondaggio sul Pd

26 aprile 2024 a

a

a

C'è Elly Schlein ospite di Corrado Formigli a Piazzapuilta, in onda nella data simbolica di giovedì 25 aprile con la festa della Liberazione caratterizzata da scontri e polemiche. Come di consueto c'è anche Renato Mannheimer e il suo sondaggio sull'orientamento di voto degli italiani in vista delle elezioni europee. La rilevazione di Eumetra vede in testa Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, con il 27,9 per cento, in virtù di una crescita di mezzo punto punto percentuale negli ultimi sette giorni. Ma c'è anche la bella performance del Pd che cresce dello 0,4 per cento e si attesta al 20,1 per cento. "Per la prima volta da tempo il Partito democratico supera la soglia psicologica del 20 per cento", spiega il sondaggista secondo cui se alle europee Schlein facesse registrare un risultato interiore a questa soglia per lei "ci sarebbero non pochi problemi", mentre se il Pd prendesse "il 21-22 per cento sarebbe un successo".

“Lei è ebrea?”. L'inquietante domanda a Ester Mieli scatena il putiferio: “Intollerabile”

Il conduttore della trasmissione di La7 le chiede allora di fissare un obiettivo per le europee. "Non metto asticelle perché portano iella", replica la segretaria dem che poi invita tutti a considerare un altro aspetto, quello del campo largo, anzi larghissimo, naufragato miseramente nelle ultime elezioni amministrative sulla scia delle inchieste pugliesi che hanno travolto il Pd. Insomma, Schlein ricorda che il totale dei voti espressi nel sondaggio di tutte le forze dell'opposizione è maggiore al risultato della coalizione di governo. E annuncia che continuerà a cercare convergenze con il Movimento 5 stelle (che il sondaggio dà in lieve calo al 16,2 per cento) "lavorando testardamente all'unità".

Il progetto di nuovo campo larghissimo lascia più di qualche dubbio: "Sono già diverse settimane che le forze di opposizione sono più delle forze di governo - precisa Mannheimer - l'impressione è che questa unità per adesso, con tutti i nostri migliori auguri, non si trovi e quindi fare quella somma in questo momento appare forse ancora inattuale".