Tg4, Cerno smaschera l'ipocrisia dem: "Il fascismo sta a sinistra"

Il caso Ester Mieli tiene banco. La senatrice di Fratelli d'Italia è stata intervistata dalla trasmissione "Radio Anch'io" e il giornalista le ha chiesto: "Senatrice, lei è ebrea?". Anche di questo si è parlato nel corso del Tg4 del 24 aprile. La domanda nei confronti della senatrice FdI è uno dei tasselli che mostrano l'atteggiamento di certa sinistra che si erge a paladina dei diritti umani solo a parole ma poi nei fatti fa decisamente tutt'altro. In collegamento col Tg4 c'era il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno che ha smascherato la vera natura di certa sinistra.

Video su questo argomento "L'odio della sinistra scatena il nuovo antisemitismo". Liberazione, la verità di Cerno

"Questo tema dimostra una cosa che sostengo da tempo tra insulti e minacce. E cioè che oggi il fascismo sta a sinistra per quattro regole auree: il conformismo: bisogna dire tutti la stessa cosa; la riscrittura della lingua italiana che non si fa italianizzando ma togliando le vocali e le consonanti, il genere maschile e il femminile, i temi politici a scuola per educare i ragazzi. Grande battaglia di libertà, dare alle parole il proprio nome, dare ai ragazzi la possibilità di sapere e di formarsi un'opinione, parlare come ci ha insegnato Dante Alighieri e non come ci insegna la Boldrini. Questo è il mio augurio alle generazioni future di qualunque religione esse siano".