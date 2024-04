Tagadà, Flavio Tosi fa mea culpa: "Cos'ha sbagliato la destra"

24 aprile 2024 a

Liberazione, lo scontro è sempre più acceso. Il 25 aprile è sempre più divisivo e, nel centrodestra, c'è anche chi non nasconde le proprie responsabilità. Come Flavio Tosi, di Forza Italia, ospite della trasmissione Tagadà in onda il 24 aprile su La7.

"L'errore che ha fatto il centrodestra nei decenni è stato fare in modo che la Liberazione diventasse la festa della sinistra - ha detto Flavio Tosi - E quindi che chi è di centrodestra o di destra non deve festeggiare il 25 aprile perché è la festa di qualcun altro L'estrema sinistra è davvero convinta che sia davvero la sua festa e quindi se ci va un esponente di centrodestra lo contestano come se non potesse festeggiare la Liberazione. In realtà la Liberazione la festeggiarono tutti quelli che erano felici per la fine della dittatura, dell'oppressione e delle leggi razziali. È stato un errore di gran parte del centrodestra che ha lasciato venisse dipinta come la festa della sinistra. La Liberazione, invece, è la festa di tutti. Non solo della sinistra. È stato un errore anche nostro questo.