Tagadà, Ghisleri lascia Panella di stucco: le vere priorità per gli italiani

Il voto sul nuovo Patto di Stabilità non ha avuto molto clamore in Italia. L’argomento viene affrontato nel corso della puntata del 24 aprile di Tagadà, talk show di La7 condotto da Tiziana Panella, che ospita Alessandra Ghisleri, sondaggista e direttrice di Euromedia Research: “Non sono così attenti ai temi europei se non a quei temi che limitano le nostre abitudini. Cioè quelle che sono le indicazioni sulla Bolkestein ad esempio, oppure la dimensione delle telline, l’agricoltura etc. I temi veri che interessano i cittadini riguardano il portafoglio, la salute, il lavoro, l’ambiente, reso in Italia. E sicuramente la pace. Un tema importante diventa la pace, soprattutto con una guerra in terra europea e una vicina, quella tra Palestina e Israele. La pace diventa un tema, non tanto perché si vota affinché ci voglia la pace, ma affinché i politici si spendano per riconoscere un tema di pace e una tregua. Questi sono i veri temi, quelli che stiamo sondando e che trasversalmente occupano tutto l’arco politico. Quindi non ci sono grandi cambiamenti. Sui sofismi politici, chi vota a favore, chi si astiene, gli italiani non si impegnano. Il tema vero - conclude la sua analisi Ghisleri - è convincerli a votare”. Il tutto a rispondere a una domanda di Panella che parlava di "figuraccia" sul voto in Unione europea.