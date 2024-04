Sanremo, Carlo Conti cala l'asso: "Magari con Maria De Filippi..."

23 aprile 2024 a

Da quando Amadeus ha detto che non avrebbe accettato, almeno per ora, la direzione artistica e la conduzione del Festival di Sanremo per la sesta volta, è partito il totonomi. Da quel momento, infatti, è partito un gioco impazzito di ipotesi e di supposizioni su chi potrebbe essere al timone della kermesse il prossimo anno. In pole position c'è Carlo Conti. Figura ormai storica della Rai e professionista apprezzato, il 63enne ha lasciato intuire che sta valutando la proposta. E non ha gettato acqua sul fuoco neanche ai microfoni de Le Iene.

Conti, Bonolis e D'Alessio svelano tutto sul futuro conduttore di Sanremo

Come riporta l'Ansa, raggiunto dall'inviato del programma di cronaca e di inchiesta, Conti ha detto: "Ci sono un sacco di donne bravissime. Maria! (De Filippi, ndr.) L'ha fatto con me, è stato bellissimo, ci siamo divertiti un sacco. Magari torniamo io e lei, chissa…". Parole, queste, che lasciano ben sperare chi fa il tifo per lui e per i supporters della conduttrice Mediaset. Intercettati anche Paolo Bonolis e Stefano De Martino. "Si', si', mi ha parlato, mi ha parlato. E io gli ho detto che non posso", ha confessato il primo riferendosi al servizio televisivo pubblico. "Sanremo è un'arma a doppio taglio, se ti va bene, tutto bene, ma se ti va male...Direi di no", ha confessato invece il ballerino.