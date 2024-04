Celentano minaccia Floris: "Togli gli applausi finti o...". Dimartedì, giallo sull'ospitata

22 aprile 2024 a

Giallo Celentano da Giovanni Floris. Il Molleggiato pubblica un post su Instagram in cui si lascia andare a una sorta di minaccia e bacchettata nei confronti del conduttore del talkshow di La7. "Caro Bit…mi piaci tanto, no volevo dire…Caro Floris, la tua trasmissione Di Martedì mi piace tanto, sei forte. Però se ti ostini a rompere i c…con quegli applausi finti ogni tre secondi, io re del rock e di tante altre cose ti annuncio che o ti sbarazzi di quegli insignificanti e tristi applausi o presto il tuo Di Martedì crollerà".

Nelle stesse ore sul web è scoppiato il caso Celentano da Floris. Sui social sono iniziate a inseguirsi le voci di una possibile partecipazione al programma. Ma finora non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale. E tornano alla mente le parole che il Molleggiato ha pronunciato a dicembre nel corso di Domenica In, dove ha annunciato di aver preparato un nuovo programma: "Tutto è pronto ormai, mancano solo pochi giorni. Anche se ancora non so su quale rete andrà in onda, devo decidere. Se non sarà la Rai, sarà La7”. Che sia l'inizio di una nuova era?