Che tempo che fa, la "profezia" di Vanoni gela Zero: corna e scongiuri

Tra gli ospiti di domenica 21 aprile a Che tempo che fa, da Fabio Fazio sul Nove, Renato Zero è stato protagonista di uno dei siparietti più divertenti. Il cantante ha presentato il suo nuovo brano, un inno alla vita, e ha poi parlato del rapporto che lui stesso intrattiene con la vita. A un certo punto dell'intervista, Fabio Fazio ha menzionato lo stretto rapporto d’amicizia che lega Zero con Ornella Vanoni, ospite abituale del programma domenicale. A quel punto Ornella è stata chiamata dal presentatore ed ha fatto irruzione elegantemente nell’intervista del suo amico di vecchia data. I due cantanti hanno ricordato i tempi d’oro della loro amicizia adolescenziale, lasciando spazio ad aneddoti piuttosto divertenti e simpatici. “Prima ero un disastro! Ero sempre ubriaca, ricordo ancora la notte di un mio compleanno quando tornai e caddi sul letto….poi mi hanno messo il pacemaker”, ha esordito la Vanoni. “Io invece ho lo stent al cuore”, ha detto poi Renato Zero. “Poi ti metteranno il pacemaker”, gli ha risposto lei. A quel punto Zero ha detto ironicamente “famme da’ na grattata va’”, con tanto di risate del pubblico in studio e dello stesso Fazio.

Poi l’intervista ha preso una piega più seria: “Pubblicamente devo fare dei complimenti a Ornella”, ha confessato Renato zero, “Perché merita tutto quello che la vita le ha potuto accreditare […]Soprattutto questa sua lucidità che è invidiabile anche per un ragazzo di venti anni, questa sua memoria così pungente che le consente quasi di vivere volando”, ha raccontanti. “Lei vola, non sta mai coi piedi per terra”. A quel punto la Vanoni ha risposto all’amico con la sua ironia: “infatti continuo a cadere”, riferendosi agli ultimi incidenti che ha affrontato. L’intervista di Fazio ha divertito anche il pubblico a casa e gli utenti del web, che subito si sono scatenati con tweet e meme, già virali, sui momenti più trash dell’allegro siparietto.