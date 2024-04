Omnibus, la frecciata di Pasquino a Netanyahu: "Non ha capito bene"

18 aprile 2024 a

Medio Oriente, guerra e strategia dei Paesi chiamati in causa. Secondo il professor Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza politica. le risposte di Israele sono a volte sproporzionate rispetto alla situazione. Se ne parla durante la puntata di Omnibus del 18 aprile.

"Sgretolare dall'interno": l'analista svela la strategia di Israele contro l'Iran

"hamas è una organizzazione terroristica e come tale deve essere riconosciuta e non gli si deve dare nessun tipo di legittimità, ma Israele dà risposte talvolta sproporzionate. In guerra ci devono essere risposte proporzionate, E Israele ogni tanto eccede. Anzi non dovrei dire neppure Israele ma sarebbe meglio dire il governo Netanyahu e su questo finalmente Biden ha detto: "Non puoi fare alcune cose". E sembra che Netanyahu abbia capito non del tutto. In questo caso non è necessario una reazione alla a sua volta reazione dell'Iran. Israele potrebbe dire che va bene così".