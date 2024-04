Ilaria Salis, "trattativa in corso": bomba di Sarzanini, chi l'ha contattata

18 aprile 2024 a

Ilaria Salis sarebbe pronta ad accettare la candidatura alle Europee con Avs, Alleanza di Verdi e Sinistra italiana. È questa la notizia che oggi ha lanciato il "Foglio" nella sua edizione online e che rimbalza da un sito all'altro. Da quanto risulta al giornale, le procedure burocratiche già avviate nei giorni scorsi si concluderanno oggi pomeriggio. "Per lei è il pronto il posto di capolista nel nord ovest", si legge. Il deputato del partito in questione, Angelo Bonelli, ha smentito però tale indiscrezione. Ai microfoni della trasmissione "L’Aria che Tira", su La7, Bonelli ha tuonato: "Smentisco". "C'è una notizia che ha iniziato a camminare poco prima della diretta. Il giallo sulla presunta candidatura di Ilaria Salis, la giovane insegnante che si trova in carcere in Ungheria con l'accusa di aver pestato due neonazisti. Bonelli ha smentito ma è l'unico esponente di spicco che si è esposto", ha riassunto il conduttore di Tagadà Alessio Orsingher. In collegamento con lo studio, ha cercato di fare il punto della situazione Fiorenza Sarzanini.

"C'è chiaramente una trattativa in corso tra Sinistra Italiana i Ilaria Salis attraverso suo padre", ha premesso il vicedirettore del Corriere della Sera per poi precisare subito: "Sono molte le cose che devono essere valutate. Prima tra tutte la possibilità che Salis riesca davvero a entrare al Parlamento europeo perché è evidente che una persona detenuta in un Paese come l'Ungheria, in condizioni afflittive, qualora dovesse candidarsi e poi non riuscire a entrare, avrebbe un danno ancor più forte di quello che già ha in questa detenzione", ha detto. "Io credo che questa trattativa sia arrivata alla fase finale e che ci debbano essere le ultime valutazione. Una cosa è candidarla con un partito che sicuramente avrà il quorum e una cosa è candidarla con un partito che potrebbe rischiare di rimanere fuori", ha spiegato. Quando la conduttrice Tiziana Panella ha chiesto se una corsa alle elezioni potrebbe essere un boomerang, Sarzanini ha fatto di sì con la testa e ha aggiunto: "Esatto".