Chiara Ferragni, dopo lo stop e il silenzio torna sui social: "Felice di..."

Che per Chiara Ferragni non fosse un bel periodo, lo avevamo capito da tempo. Da quando, cioè, l'influencer è stata multata dall'Antitrust per pratiche commerciali scorrette legate al famoso pandoro Balocco. Poi l'indiscrezione e la conferma sulla rottura con il marito Fedez non ha certo contribuito a recuperare una dimensione di serenità. Quindi un lungo e rumorosissimo silenzio. Dopo un viaggio a Dubai con i figli in occasione delle festività di Pasqua, infatti, l'imprenditrice digitale è sparita dai radar e ha smesso di aggiornare i suoi follower sui social. Fatto, questo, che per una abituata a condividere costantemente video e foto, è risultato giustamente sospetto. Con una serie di scatti che la ritraggono a Venezia mentre indossa un abito elegantissimo, Ferragni è tornata su Instagram.

Una valanga di commenti di supporto e di approvazione hanno inondato il suo profilo ufficiale. "È bello vederti sorridere. Sempre a testa alta", "Sei tornata col botto", "Che gioia vederti, bentornata", "Spero tu stia meglio dopo questa pausa social": sono solo alcuni dei messaggi che i follower hanno voluto mandare all'influencer, che nelle ultime settimane era apparsa solo in qualche scatto postato dalla madre Marina Di Guardo. "Felice di essere a Venezia", ha scritto a corredo delle foto. Possibile che l'imprenditrice digitale stia meglio? Nessuno può dirlo. Per ora la diretta interessata non ha ancora proferito parola in merito al suo stop netto ai social.