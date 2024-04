Viva Rai2, Fiorello nero per il titolo su Amadeus. “Ma si può?!”, con chi ce l'ha

15 aprile 2024 a

È lunedì 15 aprile, a 'VivaRai2!' la settimana inizia sempre con il buonumore. Rosario Fiorello, accompagnato da Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e tutta la banda, ha suonato la sveglia tra musica e la consueta rassegna delle notizie del giorno. Anche quest'oggi tiene banco il tema Amadeus e Fiorello ha degli annunci importanti da fare: il conduttore infatti sarà "ospite da noi all'ultima puntata, quella del 10 maggio". Ma non finisce qui: "Per quella puntata aspettiamo anche Jovanotti e molto probabilmente ci faranno utilizzare lo stadio Olimpico, sarà una puntata pazzesca. E ci sono anche i tennisti in zona, chissà...".

A proposito di tennis: si parla ancora di Jannik Sinner, penalizzato da un clamoroso errore arbitrale nel corso della semifinale del torneo di Monte Carlo contro Stefanos Tsitsipas. "Lui però la prende con fair play e dice 'L'arbitro sbaglia succede' - dice Fiorello -. Non tutti però sono d'accordo con questa visione. Fabio Fognini ad esempio una volta disse 'l'arbitro sbaglia, succede' e nel frattempo bucava le gomme della macchina dell'arbitro". Lo showman poi si diletta nell'imitazione del campione altoatesino: "Arrabbiato? No, pensa che sono così buono che quando tiro forte chiedo scusa alla pallina. Poi se l'avessi chiamata fuori mi dispiaceva per l'arbitro, lei ci sarebbe rimasta molto male".

Tornando ad Amadeus e ai rumors sul suo passaggio al Nove, Fiorello critica un quotidiano - La Stampa - che apre scrivendo ‘Amadeus, mister 100 milioni': "Ma povero Amadeus, ma si può? La gente ora pensa che lui guadagnerà 100 milioni, ma non è così. Non è correttissimo, anche perché poi nell'articolo interno si dice tutt'altro e si spiega che si parla degli investimenti in 4 anni per produrre tutti i programmi e le varie cose. Però qui sembra altro”. E ancora: "Fosse vero, poi, Amadeus la prima cosa che farebbe con 100 milioni è comprare la città di Sanremo, compresa di Arma di Taggia, per fare i suoi Festival". Per un mister 100 milioni c'è anche la sua controparte: "Fabrizio Biggio, mister 100 euro!", l'ironia dello showman.