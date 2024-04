Amadeus-Rai, 10 milioni per dirsi addio. Quanto guadagnerà sul Nove

16 aprile 2024 a

Una rottura fragorosa quella tra Amadeus e Rai, con gli ultimi giorni carichi di tensione. “Uno strappo che rischia di non essere indolore per nessuno”, lo definisce il Corriere della Sera, che svela alcuni retroscena sulla scelta del conduttore di passare al Nove, di proprietà di Discovery. Nel momento in cui veniva annunciato che quello sarebbe stato l’ultimo Festival di Sanremo, Alessandro Araimo, l’ad di Warner Bros, ha iniziato il corteggiamento, infilandosi nello spiraglio che si era aperto, considerato anche un contratto in scadenza in estate. “Il conduttore ha vissuto gli ultimi rumors come veleni, come schizzi di fango su un matrimonio che era stato felice per entrambi. Quelle cattiverie sono la cosa che l’ha ferito di più e infatti a quelle ha voluto rispondere nel video pubblico”, la ricostruzione.

Dietro alla scelta ci sono diverse motivazioni, tra cui la possibilità di tornare a vivere a Milano, dove abitano la moglie Giovanna e il figlio, e quella di non avere più il filtro di Lucio Presta su molte questioni professionali. E ovviamente c’è anche il fattore economico ad aver pesato. Ma quanto guadagnerà Amadeus? Secondo il Corsera l’accordo è di quattro anni e non è previsto alcun ruolo da responsabile, ma solo quella di consulente editoriale per lo sviluppo di nuovi format. In particolare si parla di un incasso da 10 milioni di euro (2,5 milioni l’anno), con la possibilità di ottenere qualcosa in più rispetto a Fabio Fazio, anche lui passato di recente al Nove, visto l’impegno giornaliero. E la Rai aveva anche pareggiato l’offerta da capogiro, conscia dei grandi incassi pubblicitari fatti con Sanremo e con Affari tuoi, entrambi targati Amadeus.