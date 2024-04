Harry, richiesta respinta: no alla protezione della polizia nel Regno Unito

15 aprile 2024 a

a

a

La lotta legale del principe Harry per ottenere la protezione della polizia nel Regno Unito ha ricevuto un’altra battuta d’arresto oggi, quando un giudice ha respinto la sua richiesta di appellarsi a una precedente sentenza che confermava la decisione di una commissione governativa di limitare il suo accesso alla sicurezza finanziata con fondi pubblici dopo aver rinunciato al suo status di membro effettivo della famiglia reale. L’Alta Corte ha dichiarato di aver respinto la richiesta iniziale di Harry di autorizzazione all’appello. Tuttavia, ora può chiedere l’autorizzazione direttamente alla Corte d’Appello. La lunga battaglia legale è iniziata più di quattro anni fa, quando Harry ha contestato la decisione della commissione, sostenendo che lui e la sua famiglia avevano ancora bisogno di una scorta armata a causa dell’ostilità rivolta a lui e a sua moglie Meghan sui social e dell’incessante perseguimento da parte dei media.

Harry e Meghan riappaiono in pubblico. "Miniserie": la prossima mossa

Harry e Meghan, poi, saranno i produttori esecutivi di due nuove serie Netflix incentrate sul lifestyle e sul polo. Secondo la società americana di streaming, la prima esplorerà «le gioie della cucina, del giardinaggio, dell’intrattenimento e dell’amicizia», mentre l’altra darà «un accesso senza precedenti al mondo del polo professionistico» e al campionato US Open Polo in Florida. Gli episodi saranno realizzati dalla compagnia Archewell Productions, di proprietà dei duchi di Sussex, con Meghan che curerà entrambe le serie e Harry che invece si occuperà in particolare di quella sul polo. Entrambe sono nelle prime fasi di produzione e titoli e date di uscita saranno annunciati nei prossimi mesi.