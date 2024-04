Fabio Fazio chiama Amadeus: "Molto felice", salto dalla Rai al Nove

15 aprile 2024 a

Amadeus segue Fabio Fazio al Nove. Il conduttore ha comunicato al direttore generale della Rai, Giampaolo Rossi, che lascerà l’azienda di viale Mazzini al termine del suo contratto che scadrà ad agosto. L’incontro andato in scena nella mattina di lunedì 15 aprile, secondo quanto trapela dall’entourage di Amadeus, è stato "cordiale, tra due signori". La strada sembra segnata. Amadeus dovrebbe accasarsi al Nove, canale di Discovery Warner. "Ne sarei ovviamente molto molto felice", afferma Fabio Fazio in un commento rilasciato all’Adnkronos. Un altro collega, Carlo Conti, afferma che Amedeus "ha fatto la scelta più giusta per lui, l’ha meditata bene. È un grande amico, un grande professionista, gli auguro ogni bene possibile e immaginabile e sono felice per lui e sono certo che abbia preso la scelta più giusta per lui", ha detto a LaPresse il conduttore di Tale e Quale Show e I Migliori anni' spiegando che "mi dispiace aver perso un compagno di squadra così forte".

Amadeus rompe il silenzio sui social. Il segnale sulle voci di addio alla Rai

Albano Carrisi, chiamato a commentare la fuoriuscita di Amadeus, commenta che "ognuno è libero di fare quello che vuole. E per fortuna lo possiamo fare. Avrà avuto le sue buone ragioni per andarsene". "Se ora però sarà più facile rivedere Al Bano in gara a Sanremo? La mia passione per il Festival, al di là di chi c’è o di chiunque ci sarà non cambia: Sanremo o si ama o si odia e io lo amo", afferma il cantante di Cellino San Marco.