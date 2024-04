Amadeus non rinnova: "Comunicato alla Rai", dove va e quanto guadagnerà

15 aprile 2024 a

Ci siamo. Amadeus ha comunicato al direttore generale della Rai, Giampaolo Rossi, che "l'ascia l'azienda". È destinata proseguire altrove, forse cpme Fabio Fazio sul canale Nove come riportano le ultime indiscrezioni, la carriere del conduttore tv. Secondo quanto riporta Adnkronos il conduttore di Affari tuoi reduce dal grande successo dei suoi Festival di Sanremo ha comunicato alla Rai che se ne andrà.

Insomma, Amadeus non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il 31 agosto, con la Rai. Nel colloquio avuto a fine mattinata con il dg Rossi, il conduttore ha ufficializzato la decisione che era nell’aria da settimane: la volontà di impegnarsi in nuove sfide professionali, che lo attendono - secondo rumors sempre più insistenti - sul canale Nove del gruppo Warner Bros Discovery. Solo questa mattina il suo sodale all'Ariston, Fiorello, aveva annunciato che sarebbe stato tra gli ospiti della puntata finale dii Viva Rai2. "Credo che sarà l’ultima cosa che farà in Rai. Potrebbe essere. Ama ti aspettiamo", ha detto lo showman siciliano.

Secondo quanto riporta la Stampa il passaggio a Discovery Warner (Nove) del conduttore è imminente. Per Amadeus si parla di "una striscia quotidiana di access time e un format musicale sul modello di X Factor" in prima serata, per un compenso "vicino" a quanto prende dalla Rai.