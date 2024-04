N'Dicka, scontro sul malore. “Episodi troppo frequenti”, assalto a Malan

15 aprile 2024 a

Scontro sul malore che ha colpito Evan N’Dicka. Il calciatore giallorosso si è sentito male in campo durante la partita Udinese-Roma, poi sospesa. Il senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan - dopo il malore del giocatore ivoriano - in un post su X ha scritto che «questi episodi sono troppo frequenti e va fatta chiarezza sulle dimensioni numeriche e sulle cause. A lui auguri di rapida e completa guarigione dopo le drammatiche immagini». Questo post ha dato il la alla valanga di commenti dei no-vax che associano queste problematiche alla vaccinazione Covid.

"Ho dolore al petto". Ndicka si sente male, partita sospesa

A rispondere al senatore di FdI ci hanno pensato Nino Cartabellotta e Roberto Burioni. «Mi scusi onorevole Lucio Malan, ma la sua continua attività di disinformazione scientifica è finalizzata a raccattare voti dai no-vax? O crede veramente a quello che scrive?», le parole del presidente della Fondazione Gimbe sul social network. Da registrare anche il messaggio del virologo: «Il senatore Lucio Malan prosegue nella sua irresponsabile opera di disinformazione pericolosa per la salute pubblica e per il Paese. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni non può tollerare un simile comportamento. Non è questione di destra o di sinistra, è salute pubblica». Sulla vicenda del calciatore della Roma si consuma l’ennesimo scontro tra scienza e politica.