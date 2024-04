In mezz'ora, Tajani annuncia la richiesta del G7: "De escalation subito"

14 aprile 2024 a

a

a

Dalla riunione del G7 convocata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni «credo che arriverà un messaggio di prudenza, pur condannando l’attacco iraniano» contro Israele. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato da Monica Maggioni a "In mezz’ora" su RaiTre. «Sono convinto che ci sarà anche un messaggio per un cessate fuoco nella Striscia di Gaza per poter permettere la liberazione degli ostaggi e la consegna di aiuti alla popolazione civile», ha aggiunto Tajani.

#Iran - #Israele, Antonio #Tajani: "Stiamo organizzando il G7 degli Esteri. Il primo punto sarà la situazione in #MedioOriente. Dobbiamo lavorare per una de-escalation. Rassicuro per i nostri militari o per i cittadini che vivono a Teheran o in Israele”#InMezzora @Antonio_Tajani pic.twitter.com/SvIF2pab6r — In mezz'ora (@Inmezzorarai) April 14, 2024

«Dobbiamo lavorare assolutamente per una de-escalation. Abbiamo una grande responsabilità, non è facile, ma dobbiamo essere determinati ed essere sempre più costruttori di pace». Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato da Monica Maggioni a ’In mezz’orà su RaiTre.