Iran-Israele, Meloni convoca il G7: “Fortemente preoccupati, attacchi da condannare”

La Presidenza italiana del G7 ha convocato per il primo pomeriggio di oggi una videoconferenza a livello leader, per discutere dell'attacco iraniano contro Israele. L’annuncio è stato dato anche da Giorgia Meloni sui propri profili social, in cui ha voluto commentare l’assalto dell’Iran allo Stato ebraico: “Il Governo italiano ribadisce la condanna agli attacchi iraniani contro Israele. La presidenza italiana del G7 ha organizzato per il primo pomeriggio di oggi una conferenza in collegamento a livello dei leader. Esprimiamo forte preoccupazione per una destabilizzazione ulteriore della regione e continuiamo a lavorare per evitarla”. A seguito dell’attacco iraniano contro Israele, il presidente del Consiglio ha annullato alcuni impegni previsti in agenda, compresa la visita al Vinitaly di Verona di domani, lunedì 15 aprile. L’attenzione italiana per la questione del Medio Oriente è elevatissima dopo una notte di esplosioni e sirene risuonate in tutto il paese guidato da Benjamin Netanyahu.