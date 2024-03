Citofonare Rai2, Paola Perego non si sente bene. Cosa dice Ventura

03 marzo 2024 a

a

a

Attimi di tensione per Paola Perego nella diretta di Citofonare Rai2. All'inizio della puntata andata in onda il 3 marzo su Rai2, la Perego era regolarmente in onda ma, dopo un po', ha dato forfait. L'annuncio l'ha dato proprio la Ventura in studio che, dopo aver ripreso la linea da RaiSport, ha comunicato ai telespettatori: “Paola non si è sentita bene, niente di grave, un male di stagione. E’ andata a casa”.

"Non realizzavo": Perego rompe il silenzio sul tumore, come l'ha scoperto

L'ansia, però, è durata giusto il tempo di avere notizie dalla diretta interessata. Che su Instagram ha pubblicato una story in cui rassicura telespettatori e fan. “Purtroppo sono stata poco bene - ha detto Perego - quindi non potrò proseguire la diretta tv che invece andrà avanti con la mia socia Simona Ventura. Non potrò nemmeno essere in radio oggi. Ci tengo a tranquillizzare tutti che non è nulla di grave. Mi rimetto in forma e ci vediamo domenica prossima”. In un primo momento, infatti, Paola Perego era prevista anche nel pomeriggio di Domenica In. Ma ora è tutto da rifare. Bisognerà aspettare solo sette giorni.