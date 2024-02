Paola Perego si sbilancia: quando torna in tv: "Se tutto va bene"

02 febbraio 2024 a

Paola Perego torna in televisione. La conduttrice ha preso parte telefonicamente alla puntata di Citofonare Rai2 tranquillizzando tutti e dando appuntamento alla puntata di domenica prossima 4 febbraio. “Sto meglio - ha detto Perego al telefono - Conto di esserci la prossima domenica, dai, se tutto va bene”.

Paola Perego operata per una neoplasia: come sta dopo l'intervento

Paola Perego è ancora in convalescenza dopo l'intervento chirurgico a cui è stata sottoposta a fine gennaio per un tumore al rene. Ma ora il peggio sembra essere passato e i telespettatori potranno guardare il programma domenica 4 febbraio in anteprima alle 10,30 e, dopo il Tg Sport, dalle 11,15 fino al tg delle 13. Il conto alla rovescia è iniziato.