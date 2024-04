Tagadà, cosa consiglia Travaglio a Conte: "A chi deve accendere un lumino"

12 aprile 2024 a

Doppi e tripli mandati, imbarazzi totali su disinvolti cambi di casacca che poi vengono contestati in seconda battuta. Ne ha parlato Marco Travaglio durante la puntata di Tagadà del 12 aprile. Il direttore de Il Fatto Quoitidiano consiglia al leader grillino di dedicare un lumino votivo sulla tomba di Casaleggio perché ha risolto una serie di problemi ai Cinque Stelle.

"Credo che Conte che non ha conosciuto Casaleggio dovrebbe andare a portare un lumino votivo sulla tomba di Casaleggio per avergli lasciato in eredità due regole che lo levano da tutti gli imbarazzi che in questo momento ha Elly Schlein - ha detto Travaglio - Uno: dopo due mandati vai a casa. Non puoi ritrovarti con Fassino che tra Comune, Provincia e Parlamento ha dieci mandati o candidare Casini che ne ha dodici tra enti locali e Parlamento nazionale. Non è che oggi la Schlein dovrebbe andare a litigare con Emiliano o con De Luca per dirgli basta perché avrebbe una regola che già impone il basta. L'altra regola fondamentale è che i Cinque Stelle non possono accettare nei loro ranghi persone che siano state candidate o elette in altri partiti. È così che eviti l'arrivo e l'invasione dei trasformisti e dei riciclati. Gli dici non posso, rivolgiti a qualcun altro. Se facessero tutti così, il fenomeno dei voltagabbana sparirebbe