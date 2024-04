Quarto Grado, la versione di Alessia Pifferi: "Non ho ucciso Diana"

12 aprile 2024 a

a

a

Alessia Pifferi parla in tribunale della morte di sua figlia Diana, la bambina di 18 mesi lasciata morire di stenti nel luglio 2022. La piccola era stata abbandonata in casa da sola per ben sei giorni. Alessia Pifferi si trova in carcere ed è accusata di omicidio volontario aggravato ma continua a professarsi innocente. Le immagini dell'interrogatorio sono state mandate in onda durante la puntata di "Quarto Grado" del 12 aprile.

"Non mi è mai passato per la mente di ammazzare mia figlia"



Le parole di Alessia Pifferi#Quartogrado pic.twitter.com/4YOcm3xW84 — Quarto Grado (@QuartoGrado) April 12, 2024

"Vorrei ribadire davanti a tutta Italia - ha detto Alessia Pifferi davanti ai giudici - che io non ho mai pensato né mai premeditato che potesse accadere una cosa così orribile a mia figlia e questo vorrei che sia chiaro a tutta Italia, soprattutto a voi. Non mi è mai passato per la testa di ammazzare mia figlia".