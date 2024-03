Quarto grado, il primo audio ripulito di Mario Frigerio: "Dice Olindo"

16 marzo 2024 a

Qual è la verità sulla strage di Erba? Il 12 aprile in aula ci sarà un "duello decisivo", spiega Gianluigi Nuzzi nella puntata di venerdì 15 marzo di Quarto Grado. "Uno dei punti più contestati dalla difesa di Rosa Bazzi e Olindo Romano è la testimonianza del super testimone Mario Frigerio. Nel corso della trasmissione va in onda l'audio "ripulito" della prima testimonianza , quando Frigerio parlava di un uomo "olivastro" e di una donna. Poi le parole al processo in cui ha spiegato di non aver mai pensato a un extracomunitario. Viene trasmesso anche il controinterrogatorio, con il pubblico ministero che si inalbera per il concetto attribuito a Frigerio, di "qualcuno venuto da fuori". Dall'audio ripulito, quello della prima testimonianza del sopravvissuto, di sente Frigerio dice: "Ho beccato, l'Olindo che stava... sotto".

A chiedere la revisione del processo sul delitto per cui i due coniugi sono stati condannati all'ergastolo è stato Cuno Tarfusser, il sostituto procuratore presso la Corte d’Appello di Milano. Il quale è convinto di aver raccolto prove nuove o che ci siano nuove tecniche in grado di cambiare luce su quelle vecchie. "Confermo quello che ho sostenuto: le tre prove ’regine' (la macchiolina di sangue nella macchina di Olindo, le confessioni dei due e la testimonianza di Frigerio), sono maturate in un contesto che definire malato è un eufemismo. È chiaro che in casi del genere c’è una pressione mediatica fortissima, ma gli investigatori e i magistrati sono dei professionisti che devono poter resistere. Io dico che ci sono degli evidenti segni che qualcuno non ha resistito alla pressione, ha cercato di chiudere la partita velocemente", ha detto il magistrato intervistato qualche giorno fa da Radio Libertà.