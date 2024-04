Migranti, Claudia Fusani spiazza tutti: "Marocchini e tunisini qui per spacciare"

11 aprile 2024 a

L'Eurocamera ha dato il via libera finale al nuovo Patto di migrazione e asilo, portando così a compimento un lavoro che, di fatto, è durato dieci anni. La Commissione Ue, guidata da Ursula von der Leyen, ha portato a casa uno dei dossier cruciali di questa legislatura. Le politiche migratorie, in effetti, hanno diviso Paesi membri e mandato in frantumi alleanze. E il voto sul nuovo Patto non è stato da meno. Di questo tema caldo si è discusso a Omnibus, il programma mattutino di politica e di attualità di La7. Ospite in studio, a esordire è stata Claudia Fusani: "Bisogna vivere in questo mondo. Nessuno vuole vedere carceri illegali e persone trattenute. Io non vorrei vedere gente che parte e che viaggia in quelle condizioni", ha premesso. Per la giornalista, però, "il mondo reale è un'altra cosa e bisogna prendere atto che arrivano le persone che riescono ad arrivare".

Fusani, a quel punto, è entrata nei dettagli e ha lanciato un appello: "Chi vuole lavorare, deve essere messo nella condizione di formarsi e deve essere lo Stato a garantirlo. Io penso che la maggior parte delle persone che vedo accampate per strada o in giro a spacciare o a diventare mano d'opera a bassissimo costo, se io Stato gli do la possibilità, questi la prendono". "Sono tutte persone giovani, forti e bisogna farlo quando arrivano. Tutti vorremmo fare le partenze legali. Non è possibile", ha aggiunto subito dopo.

Il patto di migrazione e asilo, secondo la firma de Il Riformista, "da questo punto di vista, non aggiunge nulla". "Il buco nero sono le espulsioni perché le espulsioni invece vanno fatte. Tutto il Nord Africa non ha diritto a venire qua illegalmente. Il Centro Africa, che è perseguitato da guerre, carestie, effetti climatici, ha diritto a venire", ha continuato Fusani. Poi le frasi che hanno attirato la reazione dei suoi interlocutori: "Il marocchino e il tunisino viene qui solo e soltanto per spacciare e non viene a fare altro. Marocchini e tunisini che arrivano con i barconi arrivano solo per spacciare. Questa è la realtà dei fatti".