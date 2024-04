Ong, in cattedra lo skipper della Ong di Luca Casarini: bufera sul liceo a Livorno

Christian Campigli 10 aprile 2024 a

Italiano, matematica e storia? Materie noiose, obsolete. Meglio dedicarsi alla beatificazione delle Ong. Ne sono convinti insegnanti e dirigenti scolastici del liceo scientifico statale Federigo Enriques di Livorno, che hanno organizzato un incontro «nell’ambito delle attività previste dal Progetto 25 aprile». La circolare numero 552 spiega le tematiche che verranno dibattute martedì prossimo. «Difendere i diritti umani e non i confini. Le studentesse e gli studenti incontreranno lo skipper milanese Tommaso Stella, che ha comandato operazioni di salvataggio di naufraghi nel Mediterraneo e che porterà la sua testimonianza sulle violazioni dei diritti umani dei migranti e sul ruolo svolto dalle Ong».

Una scelta, quella della scuola Enriques, sulla quale si è scagliata l’eurodeputato della Lega, Susanna Ceccardi. «La peggior propaganda immigrazionista sale in cattedra senza alcun contraddittorio. Gli alunni apprenderanno come si traghettano illegalmente i migranti irregolari nel nostro Paese, grazie a uno skipper che è stato comandante di una nave Ong di Mediterranea. Sì, proprio quella dell’ex leader dei centri sociali Luca Casarini, a processo con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Uno skipper che, emulando Carola Rackete, nel 2019 forzò il blocco navale del governo e ora viene accolto con tutti gli onori in un istituto scolastico pubblico per magnificare il ruolo svolto dalle Ong». L’esponente del Carroccio ricorda il ruolo essenziale della scuola, come strumento di educazione dei nostri figli.

«L’uso politico spregiudicato che alcuni militanti di estrema sinistra travestiti da dirigenti scolastici e docenti fanno del loro ruolo e della scuola è intollerabile. La scuola deve insegnare il pensiero critico, non manipolare strumentalmente i giovani». Sul tema è intervenuto anche il deputato di Fdi, Chiara La Porta. «I giovani studenti di un liceo hanno il diritto di formare la propria conoscenza attraverso una completezza imparziale. Presenterò nei prossimi giorni un’interrogazione al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara».