Amadeus via dalla Rai, lo aspetta Discovery: tutti i motivi

La notizia circolava da alcune settimane e già dallo scorso autunno se ne era iniziato a parlare, tra un cumulo di indiscrezioni che si alternavano. Adesso però, sembrerebbe certo che Amadeus lasci la Rai. Ci sono alcuni elementi aggiuntivi, rispetto a pochi giorni fa, che fanno propendere per il passaggio del conduttore, il cui contratto con la Rai scade il prossimo agosto, al canale Nove, dove lo aspetterebbe Fabio Fazio. Che cosa è accaduto? In primis si è avutala conferma che c’è stato un incontro tra Amadeus e i vertici Rai. A darne la notizia è stato, ieri mattina, Rosario Fiorello nel suo varietà mattutino Via Rai2. Lo show man siciliano ha infatti detto ai telespettatori: «non sono autorizzato a svelare nulla, ma vi dico soltanto che ieri (l’altro ieri per chi legge), Amadeus è salito al Colle per dare comunicazione di qualcosa». E si è fermato qui. Tanto è bastato per ridestare, più viva che mai, la curiosità sul futuro dell’ex direttore artistico degli ultimi cinque festival di Sanremo. Alla domanda diretta «ma Amadeus resta in Rai?» Fiorello ha suonato con la tromba il motivo 'Silenzio fuori ordinanza', sottolineando che lo dedicava all’azienda di viale Mazzini. Qualcuno, a questo proposito, ha fatto notare che la grande e fraterna amicizia che lega il conduttore e lo show man, potrebbe avere influito sulla decisione di Amadeus di andare al canale Nove. E potrebbe essere stato lo stesso show man a incitarlo. Naturalmente per quali motivi non si sa.

Dinanzi a queste indiscrezioni la Rai non fa alcun commento. Ci si limita ad osservare che le diplomazie sono al lavoro. Ma tutti nell’ambito dell’azienda spererebbero che il conduttore restasse. Amadeus è un elemento troppo importante perché la tv pubblica ne possa fare a meno. Perciò la Rai sta facendo, o forse ha fatto di tutto senza riuscirci, affinché restasse in Rai. Ma ora sembra che tutto sia deciso, al punto che, secondo alcune indiscrezioni dell’ultima ora, sarebbero ridotte al lumicino le speranze di non farlo andare via. Parlando in percentuale, sarebbe solo dell’1% la possibilità di un passo indietro da parte di Amadeus. Ma, secondo alcuni, la notizia ufficiale del trasferimento al canale Nove, potrebbe arrivare molto presto ed avere il crisma dell’ufficialità. I problemi per la Rai sono tanti con l’uscita del conduttore. Posta da tempo una pietra tombale sulla possibilità di condurre e organizzare Sanremo 2025, resta, tra i gioielli di famiglia il programma Affari tuoi in onda tutti i giorni su Rai 1 nella fascia dell’access prime time. I risultati conquistati sono da record, con share che hanno toccato il 28% e, in alcuni casi più eclatanti anche il 30%. Quale conduttore nel dopo Amadeus potrebbe assicurare ascolti simili? Non ce ne sono da nessuna parte perché Amadeus ha saputo rendere il gioco uno spaccato di umanità, spesso dolente, che cerca nella fortuna di aprire il pacco giusto, un rimedio ai propri problemi.

E poi ci sono tutti gli impegni collaterali del conduttore a Rai 1 a cominciare dai programmi musicali e da I soliti ignoti. Tutto sembra essere iniziato con la lite tra Amadeus e il suo manager Lucio Presta che avevano posto fine alla loro collaborazione. La notizia fece scalpore. E qualche tempo dopo la conclusione di Sanremo 2024, iniziarono le voci su un possibile abbandono della Rai. Senza che mai sia i dirigenti Rai che lo stesso Amadeus avessero alimentato queste possibilità. Poi alla vigilia di Sanremo 2024 si era ipotizzata una eventuale presenza di Barbara D’Urso durante una delle cinque serate. Ma non era nei piani del direttore artistico, si leggeva sui comunicati. La verità, secondo altre indiscrezioni, riguarderebbe i rapporti non idilliaci di Amadeus con alcuni responsabili Rai ai quali sembra che Amadeus abbia già comunicato la sua intenzione di andar via. Il conduttore non è nuovo a cambi di casacca: circa 15 anni fa passò a Mediaset. Il suo programma fu bocciato e dovette ricominciare daccapo in Rai che lo riaccolse e lo fece crescere.