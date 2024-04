Fedez a Belve, arrivano i complimenti social di Celentano: "Un bacio alla tua..."

10 aprile 2024 a

"Ciao Fedez! Mi sei piaciuto ieri sera! Sei stato forte!! Un abbraccio e un bacio alla tua Chiara!!!": sono queste le parole che Adriano Celentano ha lanciato sui social network per complimentarsi con il rapper milanese dopo l’intervista a Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, andata in onda ieri in prima serata. Una chiacchierata, quella concessa dal cantante, che ha riscosso un ampio successo anche in termini di ascolti. Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana, infatti, la trasmissione continua la scalata e alza l’asticella dello share di oltre due punti percentuali (+2,2%) passando dal 10,4% di martedì scorso al 12,6% ottenuto ieri. Trend positivo che emerge anche dal cospicuo aumento della platea televisiva salita a 2 milioni e 213mila spettatori.

"Sono stati 3 anni molto difficili. Purtroppo non abbiamo retto". Fedez non ha trattenuto le lacrime a Belve, nell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani, quando gli è stato chiesto di fare chiarezza sulla rottura con la moglie Chiara Ferragni. "Non volevo piangere... Intorno alle nostre figure c’è sempre dietrologia, come se tutto fosse frutto di un calcolo. C’è anche chi è arrivato a dire che io abbia strumentalizzato la mia malattia e ci abbia guadagnato", ha detto il rapper. "Comunque vada, Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli e sarà la donna più importante della mia vita indipendentemente dal fatto che l’amore possa andare avanti o meno. Spero che il clima si possa distendere per il bene dei nostri figli", ha scandito dal centro dello studio, dimostrando di non voler gettare fango sull'influencer e, anzi, di aver intenzione di tutelare i suoi due bambini.