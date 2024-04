Otto e mezzo, Specchia contro la par condicio: "Perché va rivoluzionata"

10 aprile 2024 a

Par condicio, le elezioni europee si avvicinano e il dibattito si sposta sulle regole del gioco in vista del voto di giugno. Se n'è parlato nel corso della puntata di Otto e mezzo in onda il 10 aprile. In collegamento c'era Francesco Specchia di Libero. che ha messo in evidenza la necessità di cambiare radicalmente il sistema

#ottoemezzo "Ha ragione Gasparri, basta applicare la legge", così Francesco Specchia sulla modifica alla par condicio voluta dalla maggioranza di governo https://t.co/QX0jxx8C5N — La7 (@La7tv) April 9, 2024

"Secondo me ha ragione Gasparri. Basta applicare la legge che c'è - ha detto Specchia a Gruber - Si è fatta di tutta l'erba un fascio perché siamo in piena campagna elettorale e qualsiasi elemento viene dilatato all'inverosimile per acuire una tensione politica che va poi a riflettersi sulle prossime elezioni europee. Esistono già norme che vengono applicate. Poi la par condicio dev'essere completamente smontata perché nessuno è mai riuscito a capirci nulla. La par condicio dev'essere rifatta e rivoluzionata. Non così".