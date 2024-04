Scuola chiusa per ramadan, Parenzo a valanga: "Patrioti? No, neofascisti"

10 aprile 2024 a

Aule vuote e studenti a casa all’Istituto Iqbal Masih di Pioltello, la scuola che ha deciso di chiudere per la fine del Ramadan scatenando un aspro dibattito. Davanti all'istituto la protesta di poche famiglie contro la chiusura per una decisione ormai presa. Davanti alla scuola ci sono le telecamere de L'aria che tira, la trasmissione condotta da David Parenzo su La7, con l'inviata del programma che ha ricevuto da parte dei manifestanti un volantino contro l'islamizzazione della scuola. "È un volantino dalla rete dei Patrioti con uno sfondo nero inquietante e a caratteri cubitali dice 'scuola italiana mai musulmana'".

Il foglietto cattura l'attenzione del conduttore: ma chi sono questi Patrioti? "È un grande coordinamento di persone che vogliono mantenere in un certo senso l'italianità all'interno delle scuole, e cercare di abbassare non tanto la soglia di musulmani ma contrastare quello pensano sia un genuflettersi alla loro cultura", spiega la giornalista. "Rete dei Patrioti? Brutalmente, lo dico io: neofascisti", sintetizza Parenzo. "I giri di parole a me stanno sulle balle", attacca il conduttore.