E' sempre Cartabianca, Donzelli contro Appendino: "Ma non l'avevate abolita?"

10 aprile 2024 a

a

a

Scontro totale a È sempre Cartabianca. Donzelli e Appendino se le suonano di santa ragione sullo stato dell'economia nel nostro Paese. Nel programma di Berlinguer la prima a prendere la parola è l'esponente del M5S che rinfaccia a Donzelli le lacune del governo nella lotta alla povertà. La replica dell'esponente di Fratelli d'Italia, però, non si fa attendere. "Gli unici record che abbiamo visto sono tutti negativi - attacca Appendino - 6 milioni di persone in povertà in base ai dati Istat, il potere d'acquisto reale a -0.5%, 12 mesi di produzione industriale in calo. Capisco che siete in difficoltà ma non mentite al Paese. Dite come stanno le cose perché chi ci guarda da fuori non riesce a fare la spesa e non riesce a curarsi. deve rivolgersi al privato e indebitarsi per una visita medica perché voi state tagliando, mentendo e non state rispondendo ai bisogni degli italiani.

A queste parole risponde ironicamente Donzelli: "Sono stupito che l'Appendino dica che ci sono i poveri - replica l'esponente di Fratelli d'Italia - Ero convinto che aveste abolito la povertà visto che avevate festeggiato da Palazzo Chigi dicendo che era abolita la povertà col disastro del reddito di cittadinanza".