È sempre Cartabianca, "partecipazione annullata": salta la presenza di Orsini

03 aprile 2024 a

Spesso Alessandro Orsini è uno degli interlocutori di Bianca Berlinguer. Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina e da quando ha avuto inizio il conflitto che sta mettendo in ginocchio il Medio Oriente, il professore di sociologia internazionale del terrorismo si collega con la giornalista per analizzare gli sviluppi delle tensioni e i nuovi equilibri internazionali. Ieri l'esperto aveva annunciato la sua partecipazione alla puntata di È sempre Cartabianca via social. "Questa sera alle 22:30 sarò a Rete 4. Se uno studioso dice: 'Per ogni proiettile della Nato che l’Ucraina lancerà contro la Russia, la Russia lancerà dieci proiettili contro l’Ucraina', non è una spia russa: è uno scienziato sociale che, stimando correttamente i rapporti di forza dopo uno studio decennale, ha fatto una previsione corretta sotto forma di regolarità empirica. Il Corriere della Sera, la Repubblica, la Stampa, Libero, il Foglio, il Giornale, Zapping Radio Rai, hanno un problema con la cultura scientifica", ha scritto.

"Siccome pensano che la propaganda della Nato sia la scienza, confondono la scienza con la propaganda del Cremlino. Quando una persona non sa che cosa sia la scienza, prende cantonate con regolarità scientifica. Stiamo ancora aspettando la bancarotta della Russia, mentre la Germania è in recessione. Grazie a tutti coloro che mi vogliono bene e che mi seguono a Rete 4", ha continuato su X. A poche ore dalla diretta, però, Orsini ha fatto dietrofront: "Questa sera non parteciperò a È sempre carta bianca. La mia partecipazione è stata annullata pochi minuti fa. Mi scuso", ha digitato per aggiornare i suoi seguaci. Il cambio di programma è arrivato a una settimana di distanza da uno scontro accesissimo con il giornalista Stefano Cappellini, accusato di aver sorriso durante un intervento del professore. Tuttavia, i motivi della decisione dell'esperto non sono chiari.