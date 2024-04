Amadeus in bilico tra Rai e Nove: quando arriverà la decisione finale

10 aprile 2024 a

Amadeus al bivio finale sul domani. La decisione del conduttore, il cui contratto con la Rai scade il prossimo 30 agosto, è questione di giorni. Secondo quanto svela l’Adnkronos, nel colloquio avuto ieri con l’ad Rai, Roberto Sergio, il conduttore si sarebbe riservato ancora qualche giorno, fino a fine aprile, per una riflessione finale sul suo futuro professionale.

La proposta Rai sarebbe già sul tavolo, riformulata dopo il no di Amadeus alla prosecuzione della guida di Sanremo. Ma da settimane circolano voci insistenti su un allettante corteggiamento da parte del Nove, l’emittente di Warner Bros Discovery. Fiorello stamattina si era spinto ad allusioni chiare sull’amico e collega durante la diretta di ’Viva Rai2’, ma con lo showman siciliano la beffa è sempre in agguato. Questa volta però dietro lo sberleffo sembrano celarsi elementi reali. Nel caso in cui Amadeus accettasse la proposta del Nove potrebbe arrivare sul canale di Warner Bros Discovery anche I Soliti Ignoti: il contratto della Rai per i diritti del format di proprietà di Endemol, società del gruppo Banijay, sarebbe in scadenza, come quello del conduttore. E nella trattativa con Amadeus potrebbe entrare anche quella sul format che potrebbe approdare con la sua conduzione sul Nove già da settembre, nella fascia 20.30-21.30.