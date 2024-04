L'Aria che Tira, “Conte ha messo il Pd in crisi”. Cerno show, non si fa zittire da Ricciardi

08 aprile 2024 a

Si discute della profonda crisi tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico nella puntata dell’8 aprile de L’Aria che Tira. Tra gli ospiti del talk show di La7 condotto da David Parenzo c’è Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, che analizza così gli scenari dell’ex campo largo: “Conte ha fatto una cosa molto intelligente politicamente. Conte aveva due questioni. La prima è che chi vince alle Europee diventa il leader di questo campo largo, che non è vero che funziona solo quando il candidato è dei Cinquestelle, funziona quando il candidato è uno. Mentre Pd e M5S hanno due leader, Elly Schlein e Giuseppe Conte. Finché sono due non funziona per forza, ha funzionato in Sardegna perché ce n’era uno. E dentro al suo partito gli stanno ponendo la questione delle origini. ‘Ma cosa siamo diventati noi?’, ‘Noi non siamo mica il Pd’. Lui trova a Bari una roba che sembra disegnata apposta”.

Così Conte vuole prendere il posto di Schlein: il piano grillino

A questo punto interviene Riccardo Ricciardi, deputato del M5S presente in studio, che parla sopra al giornalista: “Chi le sta ponendo dentro il partito?”. “Che sembra disegnata apposta”, ribadisce Cerno. “Ma chi le sta ponendo, chi le sta ponendo”, dice ancora l’onorevole. Che così scatena la reazione del direttore, che si alza mentre si rivolge al suo interlocutore e va fino alla sua postazione: “Ma posso parlare? Allora siediti lì così parli anche al posto mio, io vado di qua, io sono seduto lì. Vieni qui, vieni a parlare di qua, vieni a parlare al posto mio”. “Questo show ha evitato la risposta”, va avanti Ricciardi, mentre Parenzo cerca di riportare la calma in studio: “Sono solo le 11, non spaccarmi la sedia che è di Cairo, calma”. “Io - rincara la dose Cerno - non sono né Laforgia, né Emiliano, non mi interessa niente di questo discorso politico fatto per prendere voti, faccio un’analisi”.

Le verginelle a cinque stelle

Ed ecco che il giornalista conclude il proprio discorso - che tra l'altro esalta l'ex premier - senza altre interruzioni del deputato grillino: “Conte fa una cosa intelligente, perché trova un pozzo di tutto quello che nei Cinquestelle non piace e dice ‘Io vado da un’altra parte’, perché ci sono le Europee e Conte non può fare l’alleanza alle Europee, deve trovare una linea per prendere più voti della Schlein, se fa così ha vinto lui. Se la Schlein va sopra e lui va sotto, ha vinto lei. Punto, quindi è una mossa politica, ovviamente fatta all’ultimo momento, che mette il Pd - chiosa Cerno - in crisi”.