Fedez a Belve, Fagnani lo gela: "Qui non si fa così". E su Chiara Ferragni...

Che belva si sente Fedez? "Un pesce palla". Il rapper è protagonista nella puntata di Belve intervistato da Francesca Fagnani martedì 9 aprile. Quando la conduttrice gli chiede quale pregio ha, lui risponde "sono fo***tamente trasparente". E un suo difetto? Fedez risponde la stessa cosa. "Qui non si fa così, questa è chiaramente preparata".

Ovviamente si parla della crisi con Chiara Ferragni e del pandoro-gate. "Mando a quel paese alcune persone che erano vicine a mia moglie e si sono allontanate dopo lo scandalo del pandoro e sicuramente torneranno ora che si calmeranno le acque. Io non mi metto tra queste persone", dice Fedez per poi lanciare un messaggio tra le lacrime: "Comunque vada Chiara sarà sempre la madre dei miei figli e la donna più importante della mia vita. Spero che il clima si possa distendere".

Il pandoro-gate e i tradimenti: Fedez schianta Chiara Ferragni a Belve

Il rapper ha anche attaccao Fabio Maria Damato, manager delle aziende della moglie: "Ci tengo a dire una cosa indipendentemente dalla vicenda giudiziaria: Chiara ha sbagliato e non lo dico in termini legali, si poteva gestire meglio. Ma una cosa so: sono sicuro che non ci sia cattiva fede, mi spiace perché lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità quando poteva e doveva spiegare che le responsabilità, se ci sono, non sono solo sue. Dei suoi manager? Di uno solo".

"Posso chiederle quando è finito il vostro amore?", chiede Fagnani. "No, non può". "C'è stata una cosa scatenante?", chiede ancora la conduttrice. "All'interno di questa relazione abbiamo passato tanti momenti difficili: la mia malattia (si commuove, ndr). Sono stati tre anni molti difficili e purtroppo non abbiamo retto. Ad oggi legalmente è ancora mia moglie, solo legalmente. Tradimenti? A me fa ridere questa cosa, fino a quando ero sposato io ero gay, mia moglie era una copertura ecc...Mi mollo e mi piace la fi** di punto in bianco. Non sono gay, se lo fossi lo direi. Mai avuto esperienze omosessuali. Ora si parte col toto nomi, la leggerezza con cui si dà della sfascia famiglia a un'altra ragazza, procurando un danno anche lavorativo".