Carlotta Ferlito, "mi hanno sputato": il racconto choc dell'aggressione

Ore difficili per Carlotta Ferlito. La sportiva ha raccontato su TikTok una brutta disavventura con cui ha dovuto fare i conti. Attraverso un video lanciato sul social, la 29enne ha ripercorso i minuti in cui a Milano ha affrontato due ragazzi che l'hanno raggiunta in scooter mentre camminava per strada. Con arroganza i due le hanno chiesto quale fosse il suo profilo Instagram. Quando lei si è rifiutata di fornire una risposta, l'hanno aggredita. "Questa storia ha dell'incredibile. Non ho più le facoltà di piangere. Due ragazzi in moto mi hanno sputato. Bella Milano", ha denunciato.

"Domattina ve lo do", ha replicato in un primo momento la ginnasta, lasciando intuire di essere infastidita da questa richiesta. Una reazione, la sua, ironica ma che ha destato l'ira dei due giovani. Dato che il semaforo era rosso e lo scooter era fermo, uno dei due è sceso e ha raggiunto Ferlito per sputarle contro. "Era pieno di gente, italiana e non italiana, tutti mi hanno vista e nessuno mi ha chiesto se era tutto ok. Come se non fosse successo nulla. Ma cosa siete, animali? Invertebrati?", ha chiesto via social l'atleta.