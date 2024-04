Amici 23, Cuccarini sbotta con Pettinelli: "Devi stare zitta, smettila"

Alice Antico 07 aprile 2024 a

a

a

Nervi tesi tra le due prof di canto Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini nella puntata del serale di Amici 23, andata in onda ieri in prima serata. La terza puntata si è aperta proprio con un guanto di sfida tra Mida e Martina, lanciato da Anna Pettinelli e rifiutato dalla Cuccarini che non lo ha reputato equo. Cosí, mentre la Cuccarini dà le sue motivazioni, la Pettinelli le parla sopra e l'atmosfera si scalda. “No tu ora ti devi stare zitta perchè sei brava a buttarla in caciara - dice decisa Lorella- chiamiamo le cose con il loro nome: tu ritorni a fare un guanto che in realtà è sull'intonazione. Un guanto da una prof che ha fatto entrare un suo allievo dicendo sei stonato come una campana ma emozioni non lo capisco. Quella prof lì dove è finita? Hai uno sdoppiamento della personalità?”, incalza poi la Cuccarini.

"Vivere concretamente": il regalo di Fedez ai figli è uno smacco a Ferragni?

Arrivati al punto di sentire il parere dei tre giudici del serale, anche Cristiano Malgioglio reputa il guanto non equo e, allo stesso modo, quando prova ad argomentare la sua tesi viene interrotto dalla Pettinelli: “Mi devi lasciare parlare”- dice allora Malgioglio ad Anna Pettinelli - “Mida canta molto bene, mi fai venire il sangue alla testa, non puoi togliere la personalità a una persona”.

Ma le risposte non bastano alla conduttrice radiofonica che, carica come non mai, ritorna poi su Lorella Cuccarini, denigrando il suo allievo e cantante Mida: “Facciamolo cantare in playback allora”, dice in modo provocatorio Anna, e Lorella a quel punto sbotta: “Smettila di parlare male degli altri allievi per far risaltare i tuoi, non ti devi permettere, ok?”.

"Ho mezza faccia bloccata": Ventura fa preoccupare i fan, che succede | GUARDA

Mentre questo teatrino va avanti, tutto lo studio urla il nome di Lorella. Alla fine, Michele Bravi prova a portare un po' di pace: “Non è equo” ha detto anche lui, e poi ha aggiunto: “Anna parti sempre dalle premesse sbagliate, l'autotune è a tutti gli effetti uno strumento creativo, è una cifra stilistica. Io qui davanti non posso giudicare una gara di intonazione, Mida l'ha sempre usato in maniera creativa”. A quel punto, il guanto viene annullato e la Pettinelli, non contenta, continua la puntata con un altro guanto di sfida, lanciato questa volta alla cantante Sara.