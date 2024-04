Chiara Ferragni, che fine ha fatto? "Sta malissimo": l'indiscrezione preoccupa i fan

Alice Antico 05 aprile 2024 a

Dopo le vacanze a Dubai con i figli e la sua famiglia, Chiara Ferragni è tornata a Milano. Tuttavia, adesso che Leone e Vittoria sono con il papà a Miami, l’influencer non ha più nulla da condividere sui social e si è infatti ritirata in un silenzio stampa. Una mossa anomala da parte di Chiara, attiva e sempre presente sui suoi canali; per questo motivo chi la segue da tempo si sta preoccupando per lei e per il suo comportamento. Come sta Chiara?

Secondo quanto riportato dall’investigatore social Alessandro Rosica, Chiara Ferragni starebbe “malissimo”. Fonti certe vicine all’imprenditrice sostengono che abbia trascorso molte giornate dalla psicologa, cercando supporto e conforto durante questo periodo delicato. Questa separazione dal marito Fedez la sta certamente mettendo a dura prova, oltre ad accentuare il senso di solitudine per le sfide lavorative che l’imprenditrice sta vivendo.

Inoltre sembra che la comunicazione tra Chiara e Fedez sia limitata al minimo indispensabile e concentrata principalmente sulla gestione delle esigenze dei figli. Questo atteggiamento distaccato indica chiaramente una profonda frattura tra i due, e distrugge la tesi di un allontanamento temporaneo e le speranze di chi ancora sogna una riappacificazione tra i Ferragnez. D’altro canto, tuttavia, non si possono non considerare gli altri rumors che parlano anche di un “Fedez distrutto” che, ospite a “Belve” da Francesca Fagnani, si è mostrato vulnerabile, irascibile e soprattutto si è lasciato andare a un pianto di disperazione. Allora, quale sarà la verità dei fatti?