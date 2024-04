Fedez, spunta la voce di Ferragni nei video? Ecco il nuovo mistero social

04 aprile 2024 a

"Non vedevo l'ora": con quest'espressione Fedez ha annunciato di essere in partenza per la Florida con i figli Leone e Vittoria e con i genitori. Dopo aver mostrato ai suoi follower gli avanzamenti nell’arredamento della nuova casa da separato, tra divani, tavolini, flipper e videogiochi d’annata, il rapper ha preso un volo ed è atterrato a Miami. "From Rozzangeles to Miami", ha scritto ironizzando su Rozzano, il comune dell’hinterland milanese dove è cresciuto. E, proprio tra un filmato in spiaggia e l'altro, i fan più attenti hanno notato un dettaglio che riapre il lunghissimo e ancora poco chiaro capitolo sulla rottura con Chiara Ferragni. Hanno fatto pace? È questa la domanda e la teoria che nelle ultime ore sta spopolando in rete.

Il motivo? Pare che in una delle storie pubblicate dal rapper sul suo profilo Instagram ufficiale si senta in sottofondo la voce dell'imprenditrice digitale. Fatto, questo, che riaccende la speranza di tutti i fan della coppia. Se qualcuno ha ipotizzato che l'influencer sia partita con loro, qualcun altro ha giustamente pensato che Ferragni anche a distanza voglia rimanere in contatto con i bambini per sapere come stanno e per far sentire la sua presenza anche a distanza. Svolta inaspettata o assestamento e nuova vita da genitori separati? Nessuno lo sa. Intanto, Chiara è sparita dai radar. Da giorni infatti non condivide nuovi contenuti social.