Angelina Jolie inguaia Brad Pitt. “Maltrattamenti e abusi fisici, anche ai bambini”

Angelina Jolie ha accusato il suo ex marito Brad Pitt, davanti a un tribunale di Los Angeles, di aver abusato fisicamente di lei prima del famoso episodio del 2016 sul volo aereo dalla Francia a Los Angeles. In quell’occasione Pitt avrebbe afferrato Jolie per la testa e avrebbe preso per il collo uno dei loro figli e picchiato un altro. Dopo quell’episodio l’attrice chiese il divorzio.

Gli avvocati di Jolie hanno spiegato che Pitt aveva una «storia di abusi fisici» contro la moglie. L’accusa è stata presentata in un tribunale di Los Angeles, dove le due star di Hollywood stanno combattendo una battaglia legale per la vendita della loro ex azienda vinicola francese, chiamata Chateau Miraval. Negli atti del tribunale, Jolie afferma di aver tentato di vendere a Pitt le sue quote dell’azienda vinicola, ma di aver deciso di non farlo quando l’attore voleva farle firmare un accordo di riservatezza per proibirle di parlare degli abusi a cui l’avrebbe sottoposta. La protagonista di ‘Maleficent’ ha aggiunto in quei documenti che la «storia di abusi fisici» di Pitt è iniziata molto prima di quanto si sapesse, ma non è entrata nei dettagli.

Nell’ottobre 2022, nell’ambito della causa Chateau Miraval, Jolie ha accusato Pitt di aver preso per il collo uno dei suoi figli e di averne picchiato un altro, oltre ad aver versato loro birra e vino addosso, durante una discussione su un volo privato dalla Francia alla California nel 2016. «Mentre la storia di abusi fisici di Pitt nei confronti della Jolie è iniziata molto prima del viaggio aereo della famiglia dalla Francia a Los Angeles nel settembre 2016, questo volo ha segnato la prima volta in cui ha anche abusato fisicamente dei bambini», sostengono gli avvocati della Jolie. Dopo quell’incidente, l’attore premio Oscar è stato indagato dall’FBI per presunti abusi sui minori, ma le autorità hanno deciso di non sporgere denuncia penale contro di lui.