Alessandra Ghisleri, quanto pesa lo scandalo Bari sui sondaggi: "Dannoso"

Lo scandalo dei voti comprati in Puglia che ha portato alle dimissioni dell’assessore ai Trasporti di Michele Emiliano, Anita Maurodinoia, e dieci ordinanze di custodia cautelare tra cui l’arresto ai domiciliari del marito dell’assessora Pd, Sandro Cataldo, ha di fatto rottamato il campo largo. Giuseppe Conte si è sfilato dalla possibile alleanza con il partito di Elly Schlein per le prossime elezioni amministrative a Bari, ma questo non è l'unico effetto politico del terremoto pugliese che coinvolge due comuni del barese. Quanto pesa in vista delle elezioni europee di giugno? Alessandra Ghisleri, fondatrice dell'istituto di sondaggi Euromedia research, ha risposto a questa domanda nel corso della puntata di venerdì 5 aprile de L'aria che tira su La7.

"Peserà perché quello che viene denunciato è un voto di scambio, che diventa dannoso perché mina la fiducia nel processo democratico", spiega la sondaggista. Insomma, un fenomeno di "corruzione politica verso un sistema politico che viene concepito" dagli elettori quantomeno "poco trasparente, quindi la gente si chiede perché devo andare a votare?". Insomma, spiega Ghisleri, "il fatto vero non è un tema politico relativo a un partito ma è un tema politico di gente che dice non vado più votare”. O che pensa di farlo in cambio di 50 euro, afferma la sondaggista riprendendo gli elementi emersi dall'indagine. Insomma, il bubbone scoppiato nel Barese mostra "un paese che sembra quasi basato sullo scambio".