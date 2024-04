Fedez, l'oltraggio al crocifisso scatena la polemica. “Osceno”

02 aprile 2024 a

a

a

Fedez non riesce proprio a stare lontano dalle polemiche. “A Pasqua abbiamo preso questo crocifisso un po' alternativo, Gesù Cristo fa bungee jumping. Eccolo! Siccome è la sua festa anche lui si diverte”, sono queste le parole usate dal rapper nel mostrare sui propri canali social il nuovo acquisto della casa da single che ha preso dopo la rottura con Chiara Ferragni. Dal filmato, oltre a vari particolari dell’appartamento, viene mostrata la statua di Cristo che si “stacca” dal crocifisso e con una corda resta in tensione in aria.

Il vero problema dei Ferragnez? Parla Corona: "Non i tradimenti ma..."

Una gag sgradita a numerose persone sui social. “Una delle cose più oscene mai viste , una derisione vera e propria della fede di milioni di persone”, “Fedez è praticamente la versione tamarra e milionaria del film BIG. Nella sua casa da padre separato ci ha rimesso tutti i giochini che la Chiara gli aveva fatto relegare in soffitta”, “Il solito Fedez fa il fenomeno con Gesù in croce: perché non fa la stessa cosa con Maometto?”, alcuni dei commenti apparsi su X, l’ex Twitter, in merito al video pubblicato dal cantante.