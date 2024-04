Carla Bruni, dopo l'intervista-bomba arriva la replica della madre

Alice Antico 05 aprile 2024 a

Le donne della famiglia Bruni stanno continuando a comunicare tra loro, anche se a distanza. Dopo che Carla Bruni ha parlato del suo rapporto con la sorella nell’ospitata a “Belve” lo scorso martedì in prima serata, Valeria Bruni Tedeschi ha risposto attraverso i media. La nota regista italiana ha ribadito scusandosi se nei suoi film ha dipinto Carla “in un certo modo” e ha dichiarato il suo affetto per lei. Tuttavia, dopo questo botta e risposta tra sorelle, ora è la madre, Marisa Borini Bruni Tedeschi, a inserirsi nel dibattito. In particolare, Marisa ha risposto alle parole di Carla che aveva descritto, nella nota intervista da Fagnani, i suoi genitori come “affettuosi ma poco visibili”.

La madre di Carla Bruni ha parlato della libertà con cui ha educato i suoi tre figli e ha ricordato il momento in cui Carla ha deciso di diventare modella a New York, sottolineando che non le ha mai impedito di seguire la sua strada. Parlando delle liti familiari, Marisa Bruni Tedeschi ha raccontato che “sono comuni” - e che, nonostante ciò, “cercano sempre di fare pace”. Infine, anche per quanto riguarda il rapporto delle figlie, Marisa ha raccontato di litigate, ma anche di come le due sorelle alla fine “riescano a riconciliarsi dopo poco tempo”. Che è un po’ quello che sta succedendo in questo momento: che sia stata una provocazione da parte di Carla, o semplice realtà, la sorella Valeria si è sentita toccata, ha replicato, ma poi si è lasciata andare alla dichiarazione d’affetto più spontanea.