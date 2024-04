L'Aria che tira, l'attacco di Renzi: "Orgoglioso di non stare con Emiliano"

04 aprile 2024 a

Corruzione in Puglia: arresti e assessori regionali che si dimettono dalla giunta guidata dal governatore Michele Emiliano. Di tutto questo si parla a L'Aria che tira. In studio c'è Matteo Renzi che non commenta gli aspetti giudiziari ma prende politicamente le distanze da quello che lui stesso definisce il "metodo Emiliano".

"Io sono un garantista sempre e non commento l'indagine - ha specificato Renzi parlando con David Parenzo - Sono l'unico che ha sempre contestato il metodo di Michele Emiliano. Questo a prescindere dagli arresti di stamattina. Siamo gli unici che si sono messi contro Emiliano prendendo anche pochissimi voti perché il sistema Emiliano è molto radicato. E io sono orgoglioso di essere totalmente da un'altra parte rispetto a quella in cui c'è Michele Emiliano che è pacioccoso e simpatico e affettuoso privatamente e ha una concezione della gestione pubblica della Regione Puglia che è l'esatto opposto di quello che io ritengo debba essere la politica. Laddove c'è Emiliano io sono da un'altra parte".