L'Aria che tira, Sabino Cassese promuove i test ai magistrati: "A chi sono utili"

Test psico-attitudinali ai magistrati, la proposta del ministro Carlo Nordio fa discutere. Se ne parla durante la puntata de L'Aria che tira in onda il 2 aprile su La7. David Parenzo ospita in collegamento il costituzionalista Sabino Cassese che difende l'idea di Nordio e la sua proposta di valutare, di volta in volta, le attitudini dei magistrati.

"I magistrati sono chiamati a giudicare altre persone - spiega Sabino Cassese in diretta - Il test viene già utilizzato per numerose categorie di incaricati di funzioni pubbliche. La funzione dei magistrati è proprio quella di giudicare le altre persone è probabile che i test siano utili. Il fatto che chi giudica non conosca soltanto il diritto ma che abbia una capacità di ponderare attentamente e ascoltare l'una e l'altra versione, l'attore e il convenuto, le due parti che sono presenti di solito davanti a un giudice, l'accusa e l'accusato, rende utile che vi siano strumenti che consentano di capire la capacità di chi deve giudicare nell'esprimere un proprio giudizio e quindi stabilire chi accusare e chi condannare. Ci sono persone che sono più o meno adatte a svolgere questo ruolo. Non mi pare che questa norma introduca un test che esclude questi soggetti. Si può essere più o meno capaci. si possono misurare le attitudini delle persone e la mia risposta è: ma perché no?".